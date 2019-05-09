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Menemen Belediyespor'da tartışma bitmiyor

İZMİR, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tarihinde ilk kez şampiyonluk ipini göğüsleyip 1. Lig'e çıkan Menemen Belediyespor'da yönetim ve yeni belediye yönetimi arasında tartışma bitmedi. Sarı-lacivertlilerde eski Belediye Başkanı ve...

Menemen Belediyespor'da tartışma bitmiyor

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tarihinde ilk kez şampiyonluk ipini göğüsleyip 1. Lig'e çıkan Menemen Belediyespor'da yönetim ve yeni belediye yönetimi arasında tartışma bitmedi. Sarı-lacivertlilerde eski Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin öncülüğündeki yönetim, 25 Mayıs-1 Haziran tarihlerine olağanüstü genel kurul kararı alırken, Belediye Başkanı Serdar Aksoy da kendi adaylarını belirlemek için çalışma yaptıklarını söyledi. Menemen Belediyespor'un belediyenin gücü kullanılarak bugünlere geldiğini ifade eden Aksoy, kulüp başkanlığına aday olmaya hazırlanan Tahir Şahin'in karşısına aday çıkaracaklarını vurguladı.
Belediye Başkanı Aksoy, "Biz belediye olarak kongrede tarafımızı belirleyeceğiz. O gün geldiğinde söyleyecek sözlerimiz olacak. Kongrede karşımıza kim çıkarsa çıksın farketmez, biz orada bulunacağız. Ancak son dönemde kulübe yapılan yeni üyeler var. Olağanüstü genel kurul kararıyla birlikte 250 yeni ismi üye yapmışlar. Bu usulsüzlüktür. Hukuka saygılı olmalıyız. Bizler gereken her şeyi yapacağız" dedi.
Yeni belediye yönetimi ve ilçede 20 yıl belediye başkanlığa yapan Tahir Şahin arasında 31 Mart Yerel Seçimleri'nin hemen ardından Menemen Belediyespor gerilimi yaşanmıştı. Aksoy, belediye kaynağıyla yapılan tesislerin seçim öncesi kulübe devredildiği iddiasıyla belediye çalışanlarını tesislerden çekmişti.

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