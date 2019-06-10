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Menemen Belediyespor'da taraftardan çağrı

İZMİR, ()- SPOR Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor'da yönetimdeki belirsizlik taraftarın da tepkisini çekti. Tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkmanın sevincini kaos ortamı nedeniyle tam yaşayamayan taraftarlar basın açıklaması...

Menemen Belediyespor'da taraftardan çağrı

İZMİR, ()-

SPOR Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor'da yönetimdeki belirsizlik taraftarın da tepkisini çekti. Tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkmanın sevincini kaos ortamı nedeniyle tam yaşayamayan taraftarlar basın açıklaması yaptı. Geçtiğimiz günlerde Tahir Şahin'in kulüp başkanı seçildiği kulüpte, kurucu üye Fikret Uzun'un açtığı dava sonucunda Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tedbir kararı verilerek kongrede alınan kararların askıya alınması üzerine futbolseverler belirsizlik ortamanın bir an önce bitmesi gerektiğini dile getirdi. 
Basın açıklamasında konuşan taraftar Okan Sabırlı, "Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan takımımızın şu dönemlerde transfer, Passolig sisteminin stadımıza yerleştirilmesi hususunda çalışmalar yapılması gerekirken, ortada henüz ne futbolcu ne yönetim ne de takım vardır. Bizler taraftar grubu olarak bu kaos ortamı, bilinmezlik ve umursamazlığın bir an önce son bulmasını istiyoruz. İlçemizin kanaat önderleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini Menemen Belediyespor için tek yürek olamaya davet ediyoruz. Bilinmelidir ki, Menemen kazanırsa Menemen esnafı kazanacak, Menemen'in çocukları kazanacaktır" dedi.

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