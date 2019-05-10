Menemen Belediyespor'da son gözde Belica

Gökay ÖZALP / MENEMEN, ()

Spor Toto 1'inci Lig'e tarihinde ilk kez çıktıktan sonra sportif direktörlük görevine Cenk Laleci'yi getirip ara vermeden transfer arayışlarına başlayan Menemen Belediyespor, Makedon stoper Egzon Belica'ya kanca attı.

Daha önce Sırp kanat oyuncusu Aleksandar Stanisavljevic ve Brezilyalı kanat oyuncusu Caio Rangel Da Silva'yı da listesine alan Menemen'de sportif direktör Cenk Laleci'nin Arnavutluk'un FK Partizani kulübünde görev yapan 29 yaşındaki Belica hakkında yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi. Egzon Belica, kariyerinde FK Rabotniki Skopje, FK Ohrid 2004, CS Concordia Chiajna, FK Skendija 79, FC Inter Turku, Riga FC ve son olarak Partizani takımlarında top koşturdu. Menemen, transfer harekatında imzaları olağanüstü genel kurulun ardından attırmayı planlıyor.

