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Menemen Belediyespor'da savunmaya zorunlu ayar

İZMİR, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak lider Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya savunmada zorunlu olarak taşları yerinden oynatacak.  Sarı kart...

Menemen Belediyespor'da savunmaya zorunlu ayar

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak lider Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya savunmada zorunlu olarak taşları yerinden oynatacak. 
Sarı kart cezalısı Veli'den yararlanamayacak olan Kaya, son 2 maçtır sağ bekte oynayan Rıdvan'ı stopere monte edecek. Tecrübeli çalıştırıcı son haftalarda yedek oturan Semih'i ise defansın sağına kaydıracak. Zorlu yarışta her futbolcusunun hazır olacağını ifade eden Suat Kaya, "Bitime 6 hafta kala en yakın rakibimizin 6 puan önünde lideriz. Eksiklerimiz olabilir ama kime şans verirsem vereyim görevini en iyi şekilde yapacaktır" diye konuştu.
 

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