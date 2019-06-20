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Menemen Belediyespor'da Şahin istifa etti

İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor'da 25 Mayıs'taki olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Tahir Şahin, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında...

Menemen Belediyespor'da Şahin istifa etti

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor'da 25 Mayıs'taki olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Tahir Şahin, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Şahin, "Belediye başkanlığı yaptığım dönemdeki bir şikayetin ardından mahkemece 1 yıl 3 ay cezaya çarptırıldım. Kongremiz 25 Mayıs'taydı, bu ceza ile ilgili 27 Mayıs'ta tebligat aldım. O cezanın onandığını bilsem kongrede aday olmazdım. Bu durumda kulüp başkanlığı yapma şansım yok. Esas konu Menemenspor'dur. Görevimden istifa ettim, yönetim kurulu üyelerimizden Uysal Eren başkanlık yapacak, yedek üyelerimizden bir tanesi de yönetim kuruluna dahil olacak. Ancak birlikte yolumuza devam edeceğiz. Onursal başkan olarak ne gerekiyorsa onu yapacağım" dedi.
Menemen Belediyespor'u yukarılara taşıyacaklarını anlatan Tahir Şahin, "Kulübün kamuoyunda güvenini sarstılar. Lig öncesi lisans tescil işlemlerinden dolayı 3 puan silinme cezasıyla karşı karşıyayız. Biz ihtiyati tedbir kalkacakmış gibi çalıştık. O işleri de aşmaya çalışacağız, o güveni tekrar tesis edeceğiz. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'la telefonlaştık ve kulübün belediyeye olan borçlarıyla ilgili bir protokol yaptık. Bu nedenle kulüp gelirleri üzerinde olan hacizlerin kaldırılacağını söyledi. Bu bizim için çok mühim. Haciz sorunu çözülürse biz bu işin üstesinden geliriz" diye konuştu. Maçlarını İlçe Stadı'nda oynamak istediklerini sözlerine ekleyen Şahin, "Müsabakaların burada oynanması için bir çabalıyoruz. Kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz. Yüzde 51 maçlarımızı kendi stadımızda oynarız" cümlelerini kurdu. 
TEKNİK DİREKTÖR KURŞUNLU İMZALADI 
Menemen Belediyespor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu 1 yılı opsiyonlu olmak üzere sarı-lacivertlilerle 2 senelik sözleşme imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Ramazan Kurşunlu, kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür etti.  Menemen Belediyespor'un başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını kaydeden Kurşunlu, "Başarılı olmak için çok çalışmamız lazım" ifadesini kullandı. 
 

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