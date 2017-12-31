Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kaymakamlık binası önünde el bombası bulundu
Kaymakamlık binası önünde el bombası...
Erdoğan'dan Gül ve Arınç'a çok sert cevap
Erdoğan'dan Gül ve Arınç'a çok...
Ak Parti Bolu İl Başkanı istifa etti
Ak Parti Bolu İl Başkanı...
3 çocuklu bir kişinin Asgari ücret kaç lira?
3 çocuklu bir kişinin Asgari...

Menemen Belediyespor'da rota Hakan

İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen lider Menemen Belediyespor, ara transferde rotayı son olarak Göztepe'de görev yapan orta saha oyuncusu Hakan Barış'a çevirdi. Ara transferde Gençlerbirliği'nde...

Menemen Belediyespor'da rota Hakan

İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen lider Menemen Belediyespor, ara transferde rotayı son olarak Göztepe'de görev yapan orta saha oyuncusu Hakan Barış'a çevirdi. Ara transferde Gençlerbirliği'nde sağ bek Utku, Bugsaşspor'dan golcü Yıldıray ve Amed Sportif'ten forvet Murat'ı renklerine dahil eden sarı-lacivertlilerin Göztepe ile bağlarını koparan Hakan'ı kadrosuna dahil etmek istediği bildirildi. Oyuncuyla yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ifade edilirken, tarafların yıl başından sonra bir kez daha masaya oturacağı vurgulandı. Profesyonel kariyerine Çanakkale Dardanelspor'da başlayan gurbetçi futbolcu, Grandmedical Manisaspor'da da top koşturdu. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,