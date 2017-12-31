Menemen Belediyespor'da rota Hakan

İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen lider Menemen Belediyespor, ara transferde rotayı son olarak Göztepe'de görev yapan orta saha oyuncusu Hakan Barış'a çevirdi. Ara transferde Gençlerbirliği'nde sağ bek Utku, Bugsaşspor'dan golcü Yıldıray ve Amed Sportif'ten forvet Murat'ı renklerine dahil eden sarı-lacivertlilerin Göztepe ile bağlarını koparan Hakan'ı kadrosuna dahil etmek istediği bildirildi. Oyuncuyla yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ifade edilirken, tarafların yıl başından sonra bir kez daha masaya oturacağı vurgulandı. Profesyonel kariyerine Çanakkale Dardanelspor'da başlayan gurbetçi futbolcu, Grandmedical Manisaspor'da da top koşturdu.