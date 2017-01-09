Menemen Belediyespor'da rota Davut

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- ARA transferde şu ana dek Kırklarelispor'dan forvet Serkan Çalık ve Gençlerbirliği'nde stoper Hikmet Balioğlu'nu renklerine bağlayan 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Belediyespor, sağ bek arayışını sürdürdüğün, yönetimin yine Kırklarelispor'dan Davut Babur ile ilgilendiği öğrenildi.

İlk yarıda 17 maçın tümünde oynayan 29 yaşındaki futbolcunun maddi sorunlar nedeniyle kulbünden ayrılmak istediği ve bonservisini almak istediği belirtildi. Teknik direktör Suat Kaya, sağ bek transferinde Davut'un yanı sıra 2 futbolcuyla daha ilgilendiklerini söyledi. Hafta sonuna kadar iki takviye daha yapmak istediklerini ifade eden Suat Kaya, "Takıma direkt katkı koyacak isimleri alıyoruz. İkinci yarıda çok zor bir maraton bizi bekliyor, transferde hata yapma şansımız yok" dedi.

Suat Kaya, takımında 5 futbolcunun ayrıldığını hatırlatırken, "Hafta içinde 1 ya da 2 oyuncuyla daha vedalaşabiliriz" ifadesini kullandı.

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