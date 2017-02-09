Menemen Belediyespor'da Mazlum 5 ay sonra takıma döndü

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Belediyespor'da sezon başında sağ diz çapraz bağları kopan sağ bek Mazlum Demir yaklaşık 5 ay sonra takıma döndü.

14 Ağustos'ta Tire 1922 ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak ameliyat olan genç oyuncu, ilk kez 2 hafta önce Gençlerbirliği kupa randevusunda 18 kişilik kadroda kendine yer buldu. Ligdeki Tokatspor ve Niğde Belediyespor karşılaşmalarında da kadroya alınan Mazlum, henüz oyuna girmedi.

Mazlum'un tahmin edilenden 1 ay erken sahalara döndüğünü söyleyen teknik direktör Suat Kaya, "Mazlum gerçekten şansız bir oyuncu. Aynı dizinden ikinci kez sakatlandı. Şubat, mart aylarında iyileşmesini beklerken, güçlü bünyesi, gençliğinin verdiği enerji ve disiplinli çalışmayla bu süreyi erkene çekti. Bu süreçte doktorlarımız da kendisine çok destek oldu. Mazlum'un şu an maç ve biraz idman eksiği var. Bu eksikliklerini giderip, en kısa sürede formasına kavuşacak" dedi. FOTOĞRAFLI