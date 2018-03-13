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Menemen Belediyespor'da Kaya temkinli 

İZMİR,() - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta takipçisi Hatayspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalıp 2 puan farkla liderliğini koruyan Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, evlerinde oynayacakları Tokatspor karşılaşması öncesi...

Menemen Belediyespor'da Kaya temkinli 

İZMİR,() - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta takipçisi Hatayspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalıp 2 puan farkla liderliğini koruyan Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, evlerinde oynayacakları Tokatspor karşılaşması öncesi temkinli konuştu. Zor bir mücadeleye çıkacaklarını ifade eden Kaya, "Bundan sonraki süreçte her karşılaşma bizim adımıza final niteliği taşıyor. Hatay deplasmanından yenilmeden dönmek önemli. Ancak işimiz henüz bitmedi. Tokatspor karşılaşmasında kağıt üzerinde favori olabiliriz ancak kesinlikle zorluk derecesi yüksek bir müsabakaya çıkacağız. Oynanmadan hiç bir karşılaşmadan 3 puan alınmaz. Futbolcularıma güvenim tam. Herkes ciddiyetle işini yapacak" diye konuştu.

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