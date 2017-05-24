Menemen Belediyespor'da kahvaltılı veda

MENEMEN Belediye Başkanı Tahir Şahin, Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta play off'ta elenen Menemen Belediyespor'un teknik ekip ve futbolcuları ile kahvaltıda bir araya geldi. Sarı lacivertli takıma geçen sezon gösterdikleri mücadele için teşekkür eden Başkan Şahin, "Bu yıl olmasa da şampiyonluk hedefimizden sapmadık. Menemen Belediyespor gelecek sezonlarda önce TFF 1'inci Lig'e, daha sonra Süper Lig'e yükselecek. Bu sezon onca şanssızlığa rağmen play off oynadık ancak hakem kurbanı olduk. Futbolcularımızı özverili oyunlarından dolayı kutluyorum. Yeni sezonda yeni bir sistem ve yapılanma ile yola devam edeceğiz. Altyapımıza daha çok önem vereceğiz. Stadımızı yeniliyoruz. Gelecek sezonun hazırlıklarına başladık" dedi.

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