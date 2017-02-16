Menemen Belediyespor'da hedef 12 puan

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçta sadece 2 puan alabilen Menemen Belediyespor'da Teknik Direktör Suat Kaya, 4'te 4 hesabı yapıyor. Önümüzdeki 4 haftada Eyüpspor, 1461 Trabzon ve Kastamonuspor 1966 ile iç sahada, Etimesgut Belediyespor'la da deplasmanda karşılaşacaklarını kaydeden Kaya, "Ciddi bir fikstür avantajımız var. Bu 4 maçta 4 galibiyet bekliyorum. 12 puan hesabımız tutarsa, şampiyonluğun en büyük adayı yine biz olacağız" dedi.

Son 3 haftada sergilenen futbolun zirve için yeterli olmadığını kaydeden Kaya, "Çok kritik puanlar kaybettik. Artık kredimiz bitti. Yarım puan bile kaybetme lüksümüz yok. Futbolcular da bunun farkında. Galibiyet serileri gelecek" diye konuştu. Stoper Efe'nin Sarıyer maçında sağ ayak bileğinde sakatlandığı belirten Suat Kaya, "Tedavileri süren Bayram, İbrahim ve Gökhan Sinanoğlu görev alamayacak. Efe'nin yanı sıra golcümüz Gökhan Ünal'ın da durumu belirsiz" ifadesini kullandı.