Menemen Belediyespor'da hedef 12 puan

Son 3 haftada sergilenen futbolun zirve için yeterli olmadığını kaydeden Kaya, "Çok kritik puanlar kaybettik. Artık kredimiz bitti. Yarım puan bile kaybetme lüksümüz yok. Futbolcular da bunun farkında. Galibiyet serileri gelecek" diye konuştu. Stoper Efe'nin Sarıyer maçında sağ ayak bileğinde sakatlandığı belirten Suat Kaya, "Tedavileri süren Bayram, İbrahim ve Gökhan Sinanoğlu görev alamayacak. Efe'nin yanı sıra golcümüz Gökhan Ünal'ın da durumu belirsiz" ifadesini kullandı.
Son 3 haftada sergilenen futbolun zirve için yeterli olmadığını kaydeden Kaya, "Çok kritik puanlar kaybettik. Artık kredimiz bitti. Yarım puan bile kaybetme lüksümüz yok. Futbolcular da bunun farkında. Galibiyet serileri gelecek" diye konuştu. Stoper Efe'nin Sarıyer maçında sağ ayak bileğinde sakatlandığı belirten Suat Kaya, "Tedavileri süren Bayram, İbrahim ve Gökhan Sinanoğlu görev alamayacak. Efe'nin yanı sıra golcümüz Gökhan Ünal'ın da durumu belirsiz" ifadesini kullandı.