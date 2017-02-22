Menemen Belediyespor'da Gökhan'a af geliyor

Teknik Direktör Suat Kaya'nın yöneticilerle görüşerek, "Gökhan'ın suçu yok. Bazı taraftarlar Gökhan'a ailesi yanındayken hakaret etti. Gökhan da küfür etmeden bu kişilere tepki verdi. Gökhan'ın yerinde kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. Oyuncumuza ihtiyacımız var" dediği öğrenildi. Yönetimin de Kaya'nın konuşmasının ardından yumuşadığı ve golcü futbolcunun bu hafta yeniden A takıma döneceği bildirildi.
Teknik Direktör Suat Kaya'nın yöneticilerle görüşerek, "Gökhan'ın suçu yok. Bazı taraftarlar Gökhan'a ailesi yanındayken hakaret etti. Gökhan da küfür etmeden bu kişilere tepki verdi. Gökhan'ın yerinde kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. Oyuncumuza ihtiyacımız var" dediği öğrenildi. Yönetimin de Kaya'nın konuşmasının ardından yumuşadığı ve golcü futbolcunun bu hafta yeniden A takıma döneceği bildirildi.