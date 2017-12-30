İZMİR, () - 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider olan Menemen Belediyespor'da transfer devam ediyor. Daha önce Gençlerbirliği'nden sağ bek Utku, Bugsaşspor'dan Yıldıray ve Amed Sportif'ten forvet Murat'ı kadrosuna dahil eden Ege temsilcisi Samsunsporlu stoper Erkam'ı listesine aldı. Samsunspor'dan ayrılması gündeme gelen 28 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Erkam, bu sezon Samsunspor formasıyla lige 13 maça çıktı..
Menemen Belediyespor'da Erkam sesleri
İZMİR, () - 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider olan Menemen Belediyespor'da transfer devam ediyor. Daha önce Gençlerbirliği'nden sağ bek Utku, Bugsaşspor'dan Yıldıray ve Amed Sportif'ten forvet Murat'ı kadrosuna dahil eden Ege temsilcisi...
30 Aralık 2017 Cumartesi 12:24
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