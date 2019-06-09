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Menemen Belediyespor'da Ercan tepkisi

Onur ATIŞ / İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı kararla 25 Mayıs'taki genel kurulda başkanlığı geçersiz olan Tahir Şahin'in teknik direktör Abdullah Ercan'ı göreve...

Menemen Belediyespor'da Ercan tepkisi

Onur ATIŞ / İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı kararla 25 Mayıs'taki genel kurulda başkanlığı geçersiz olan Tahir Şahin'in teknik direktör Abdullah Ercan'ı göreve getirmesi yeni bir tartışma yarattı. Kulübün kurucu üyesi Fikret Uzun, kongre ile ilgili mahkemenin ihtiyati tedbir kararı aldığını hatırlatarak, "Tahir Şahin hangi yetki ve sıfatla teknik adam getirebiliyor. Mahkeme kendisine 'dur' dedi. Şahin hukuku tanımıyor ve suç işliyor" açıklamasını yaptı. 
Abdullah Ercan'la herhangi bir anlaşma yapılamayacağını dile getiren Fikret Uzun, "Mahkeme 3 hafta içinde kulübe kayyum atayacak ve gelecek kayyum kongre sürecini başlatacak. 25 Mayıs'taki genel kurulda alınan tüm kararlar geçersiz sayılmış. Tahir Şahin'in başkanlığı kabul edilmemiş. Türkiye Cumhuriyeti kanunları Tahir Şahin'den büyüktür. Biz de çalışmalar yapıyoruz ancak açıklamıyoruz. Şov peşinde değiliz" dedi.  

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