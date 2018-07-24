Menemen Belediyespor'da deniz keyfi

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Belediyespor'da futbolcular ve teknik ekip tekne turuna çıkarak moral depoladı.

Yoğun idman programının ardından Foça'da bir araya gelen takım denizin keyfini doyasıya yaşadı. Teknede balık tutan, jet skiye binen ve sahilde birbirlerini kuma gömen oyuncular renkli görüntüler oluşturdu. Teknik direktör Suat Kaya, takımdaşlığın üst seviyede olduğunu belirterek, "Hepimiz çok çaba sarfediyoruz. Ancak eğlenmeye de ihtiyacımız var. Futbolcularım uyum içinde sezona hazırlanıyor. İnanıyorum başarılı bir maraton geçireceğiz" diye konuştu.

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