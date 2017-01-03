Menemen Belediyespor'da Cenk'le yollar ayrıldı

Teknik direktör Suat Kaya Tayfur ve Cenk'e emekleri için teşekkür ederken ayrıkların devam edeceğini söyledi. Dış transfere de ağırlık vermeye başladıklarını dile getiren Kaya, "Hafta sonuna kadar iyi bir golcüyü takıma kazandırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Suat Kaya Tayfur ve Cenk'e emekleri için teşekkür ederken ayrıkların devam edeceğini söyledi. Dış transfere de ağırlık vermeye başladıklarını dile getiren Kaya, "Hafta sonuna kadar iyi bir golcüyü takıma kazandırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.