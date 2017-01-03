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2016 enflasyonu yüzde 8.53

Menemen Belediyespor'da Cenk'le yollar ayrıldı

İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda zirveyi hedefleyen Menemen Belediyespor'da giden gidene. Golcü Tayfur Emre Yılmaz'la yolları ayıran sarı lacivertliler, orta sahada görev yapan Cenk Yılmaz'la da yollar ayrıldı. Bu sezon başında...

Menemen Belediyespor'da Cenk'le yollar ayrıldı
İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda zirveyi hedefleyen Menemen Belediyespor'da giden gidene. Golcü Tayfur Emre Yılmaz'la yolları ayıran sarı lacivertliler, orta sahada görev yapan Cenk Yılmaz'la da yollar ayrıldı. Bu sezon başında Hacettepe'den transfer edilen ve beklentileri karşılayamayan 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Cenk ligde sadece 2 maça çıkarken, 1 kez de Türkiye Kupası'nda boy gösterebildi.
Teknik direktör Suat Kaya Tayfur ve Cenk'e emekleri için teşekkür ederken ayrıkların devam edeceğini söyledi. Dış transfere de ağırlık vermeye başladıklarını dile getiren Kaya, "Hafta sonuna kadar iyi bir golcüyü takıma kazandırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. 

 

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