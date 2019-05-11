Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi

Menemen Belediyespor'da büyük belirsizlik

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta tarihinde ilk kez şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'da Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin ve 31 Mart'ta göreve gelen yeni belediye yönetimi arasında oluşan...

Menemen Belediyespor'da büyük belirsizlik

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta tarihinde ilk kez şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'da Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin ve 31 Mart'ta göreve gelen yeni belediye yönetimi arasında oluşan kriz kulüpte büyük belirsizliğe neden oldu. Sarı-lacivertlilerde 25 Mayıs - 1 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen olağanüstü genel kurul öncesi Şahin'in, Menemen Belediyespor'un devri ile ilgili 23 Aralık 2018'de kulübün karar defterine işlettiği genel kurul kararındaki 7 imzadan 2'sinin sahte olduğu iddia edilirken, kongrenin iptali için dava açıldı. Kulüpte yaşanan krizlerin ardından futbolcular şampiyonluk primlerini alamadıklarını ifade ederek isyan çıkardı. 
Mayıs ayında takımın iskeletini oluşturan 11 futbolcunun sözleşmesi sona ererken, oyuncuların takımda kalmaya sıcak bakmadıkları belirtildi. Menemen Belediyespor'da 3 senedir görev yapan teknik direktör Suat Kaya ve ekibinin de İzmir temsilcisiyle yola devam etmeyi düşünmediği ileri sürüldü. Mukavelesi ay sonunda bitecek Kaya'ya yurt dışı ve içinden birçok teklifin geldiği, deneyimli teknik adamın da kariyerini başka kulüplerde sürdürmek için temaslara başladığı vurgulandı. Camiada oluşan kaos ortamı ilk kez şampiyonluk yaşayan camianın sevincini kursaklarda bıraktı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328