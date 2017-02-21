Menemen Belediyespor'da artık hedef play off

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde 10 kişi kalan Eyüpspor'a 2-1 yenilerek bir maçı eksik lider Gümüşhanespor'un 9 puan gerisine düşen Menemen Belediyespor, Süper Lig yolculuğunda rota değiştirdi.

Teknik Direktör Suat Kaya son 4 haftada 10 puan kaybettiklerini hatırlatarak, "Gerçekçi konuşmak gerekirse direkt TFF 1'inci Lig'e yükselme fırsatını teptik. Artık tüm gücümüzle Play off hattında yer almak için mücadele edeceğiz" dedi.

Son haftalarda beklenmedik bir düşüş içine girdiklerini sözlerine ekleyen Kaya, "Maalesef istediğiğimiz düzeyde oynayamadık. Bu da sonuçlara olumsuz yansıdı. Artık herkes aklını başına devşirecek. Tek hedefimiz ilk 5'te yer alıp, play off'tan da olsa TFF 1'inci Lig'e çıkmak. Camiamız endişelenmesin zor günleri de atlatacağız" diye konuştu.

Sarı lacivertliler 24'üncü hafta karşılaşmasında pazar günü deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.