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Menemen Belediyespor'da Amir şoku

İZMİR, () Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) 46'ncı Folkart Ege Kupası finalinde Altay'a 5-1 yenilen Menemen Belediyespor'da kaleci Amir Güren'in sakatlanması moralleri bozdu. Teknik direktör Suat Kaya, tecrübeli kalecinin elmacık...

Menemen Belediyespor'da Amir şoku

İZMİR, ()

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) 46'ncı Folkart Ege Kupası finalinde Altay'a 5-1 yenilen Menemen Belediyespor'da kaleci Amir Güren'in sakatlanması moralleri bozdu. Teknik direktör Suat Kaya, tecrübeli kalecinin elmacık kemiğinin kırıldığını söyledi. Amir'in uzun bir süre takımla olamayacağını dile getiren Kaya, "Hesapta olmayan bir sakatlık yaşandı, çok üzgünüz. Amir'den gelen kötü haberin ardından kaleci alacağız" dedi. 
Kaleci arayışlarına derhal başlayan sarı-lacivertlilerin geçen sezon Bucaspor ve Bugsaşspor'da görev yapan 23 yaşındaki eldiven Mert Özyiğit'le anlaştığı belirtildi. Altay maçında alınan 5-1'lik yenilgiden gerekli dersleri çıkaracaklarını belirten Suat Kaya, "İlk 20 dakikaya iyi başladık. Ancak golü yiyince gardımız düştü. Bu tür turnuvalar eksikliklerimizi görmek açımızdan önemli. Sezon başlayana kadar toparlanacağız" yorumunu yaptı. 

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