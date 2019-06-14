Menemen Belediyespor'da Abdullah Ercan bıraktı

Kulüp kurucusu Fikret Uzun'un açtığı dava sonucunda mahkeme seçime tedbir kararı koymuş ve genel kurulun hükmü kalmamıştı. Abdullah Ercan'la sözleşme imzalayan Tahir Şahin'in bu kez genç çalıştırıcı Ramazan Kurşunlu'ya yöneldiği ifade edildi. Yeniden yapılması beklenen kongrede aday olmayı hedefleyen Fikret Uzun ise Koray Palaz'la anlaşma sağladığını duyurmuştu.
Kulüp kurucusu Fikret Uzun'un açtığı dava sonucunda mahkeme seçime tedbir kararı koymuş ve genel kurulun hükmü kalmamıştı. Abdullah Ercan'la sözleşme imzalayan Tahir Şahin'in bu kez genç çalıştırıcı Ramazan Kurşunlu'ya yöneldiği ifade edildi. Yeniden yapılması beklenen kongrede aday olmayı hedefleyen Fikret Uzun ise Koray Palaz'la anlaşma sağladığını duyurmuştu.