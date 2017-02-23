Menemen Belediyespor'da 5'te 5 hesabı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 haftada 10 puan kaybeden Menemen Belediyespor kayıplarını telafi etmek için 5'te 5 hesabı yapıyor.

Teknik Direktör Suat Kaya, galibiyet serileri alarak kötü günleri geride bırakacaklarını belirterek, "Önümüzde Etimesgut Belediyespor (D), 1461 Trabzon, Kastamonuspor, Bugsaşspor (D) ve Tuzlaspor maçları var. Bu müsabakaları kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Futbolcularımın da bu inançta olduğunu görüyorum. Ardından Ankaragücü ile oynayacağız. Şampiyonluk şansımızın az olduğunun farkındayız. Ama yine de sonuna kadar zirveyi zorlayacağız" dedi. Sarı lacivertlilerde yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan golcü Gökhan Ünal da affedildi.