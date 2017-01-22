Menemen Belediyespor'da 3 puan sevinci

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Gümüşhanespor'u evinde 3-2 yenerek yeniden zirve yarışına ortak olan Menemen Belediyespor'da büyük coşku yaşanıyor.

Teknik direktör Suat Kaya sezonun en kritik maçlarından birini kayıpsız geçtiklerini belirterek, şampiyonluğa olan inancının daha da arttığını söyledi. Rakiplere de gözdağı verdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Gümüşhanespor müsabakasında puan kaybetseydik işimiz zorlaşacaktı. Artık seri galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Menemen Belediyespor'u gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de temsil etmeyi çok arzuladıklarını belirten Kaya, "Bizden beklentiler çok fazla. Bunun sorumluluğu ile hareket edeceğiz. İlçemize ve kentimize kupa getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Karşılaşmanın son 15 dakikasında kabus gördüğünü sözlerine ekleyen Kaya, "75'inci dakikaya 3-0 önde girdik. Bir anda skor 3-2 oldu. İnanılmaz bir stres yaşadım. Neticede kazanmak her şeyden önemli" yorumunu yaptı. Sarı lacivertlilerde sarı kart gören sol bek Yasin ve orta saha Mustafa cezalı duruma düştü.