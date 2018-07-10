Menemen Belediyespor çalışmalara başladı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Çavuşköy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in de takip ettiği ilk idman teknik direktör Suat Kaya nezaretinde gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüple sözleşme yenilen Suat Kaya, takımı en iyi şekilde yeni sezona hazırlayarak üst sıralara oynayan bir ekip izleteceklerini söyledi. Geçen sezon şampiyonluğu Hatayspor'a kaptıran, üst üste 2 kez Play-Off'ta hüsran yaşayan İzmir temsilcisi bu defa hedefe varmak istiyor.

Yeni sezon öncesi Keçiörengücü'den orta saha oyuncusu Umut Pusat, Düzcespor'dan kanat oyuncusu Serhat Baştan, Osmanlıspor'dan forvet Ali Özgün, Mersin İdmanyurdu'ndan da orta saha oyuncusu Bekircan Sönmez ve Batman Petrolspor'dan sağ bek Erman Taşkın'la sözleşme imzalayan Menemen Belediyespor, geçen sezon takımda forma giyen Ardahan Gündoğdu, Cihan Can, Kerem Bulut, Yıldıray Koçal, Aytaç Deniz ve Ozan Papaker'le ise yollarını ayırdı.

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