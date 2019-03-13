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Menemen Belediyespor bu kez şansa bırakmayacak

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda 2-1 yenerek en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün 3 puan önünde liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor, bu kez 1. Lig'i ıskalamayacak....

Menemen Belediyespor bu kez şansa bırakmayacak

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda 2-1 yenerek en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün 3 puan önünde liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor, bu kez 1. Lig'i ıskalamayacak. Son 2 sezondur şampiyonluğu son haftalarda kaçıran ve Play-Off çeyrek finallerinde hayallerine veda eden İzmir ekibi kenetlenirken, teknik direktör Suat Kaya işi şansa bırakmayacaklarını söyledi. Kaya, ligi lider götürdükten sonra 2016-17 sezonunda çeyrek finalde Gümüşhanespor'a geçen sezon da Keçiörengücü'ne elendiklerini hatırlatarak, "İpler bizim elimizde. Bitime 8 hafta kala lideriz ve zirveyi bu kez bırakmaya niyetimiz yok" dedi. 
Taraftarın beklentilerine bu kez karşılık vereceklerini söyleyen Kaya, "Rakiplerimize hiç bakmadan kalan 8 maçtan 7'sini kazansak dahi hedefe ulaşacağız. Takipçilerimizden Karagümrük'e karşı ikili averajda üstünüz. Biz tüm maçlarımızı final havasında oynayacağız. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. O yüzden hata yapma şansımız çok yok. Takımım da bu durumun farkında. Hepimiz başarıya inanıyoruz. İşi Play-Off'a bırakmayacağız" diye konuştu.
Menemen Belediyespor, önündeki 8 haftada Kırklarelispor, Bakspor (D), Etimesgut Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor (D), Pendikspor, Bandırmaspor (D), Şanlıurfaspor ve Konya Anadolu Selçukspor'la (D) karşılaşacak.

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