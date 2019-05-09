Menemen Belediyespor atağa kalktı

İZMİR, ()
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayıp tarihinde ilk kez 1. Lig'e adını yazdıran Menemen Belediyespor'un takip ettiği yabancı oyuncular ortaya çıkmaya başladı. Sportif direktörlük görevine getirilen Cenk Laleci'nin bizzat izleyip beğendiği Sırp kanat oyuncusu Aleksandar Stanisavljevic'in ismini yönetime verdiği öğrenildi. İsrail'in Bnei Sakhnin kulübünde görev yapan 29 yaşındaki futbolcu hakkında bilgiler toplayan sarı-lacivertlilerin, 1 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurulun ardından harekete geçeceği ifade edildi. Stanisavljevic, kariyerinde Radnicki Nis, Asteras Tripolis, Vojvodina Novi Sad, Donji Srem Pecinci, SV Horn, Ostbahn, Sloga 33, Wolfsberger AC, First Vienna, SC Sollenau, FC Belgrad, Vorwarts Steyr, Ihud Bnei Sakhnin, Zalaegerszegi ve SV Ried takımlarında top koşturdu.