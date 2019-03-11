Menemen Belediyespor arayı açıyor

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Zonguldak Kömürspor deplasmanında 90+3'üncü dakikada attığı penaltı golüyle 2-1 galip gelen lider Menemen Belediyespor, rakipleriyle puan farkını açarak şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

Sivas Belediyespor maçında puan kaybeden Tuzlaspor'un 4 puan önüne geçen sarı-lacivertliler, ikinci sıraya yerleşen Fatih Karagümrük'ün de 3 puan önünde liderliğini korudu. Kalan 8 haftada avantajı eline geçiren Menemen Belediyespor'da teknik ekip ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör Suat Kaya, "Uzatmada attığımız gol belki de bize şampiyonluğu getirecek. Zorlu bir haftayı geride bıraktık. İnanıyorum ki önümüzdeki maçlarda da kayıp yaşamayacağız. Hepimiz şampiyonluğa inandık. Takıma güvenim sonsuz. Seriyi sürdürüp mayısta ilçemize ve İzmir'e 1'inci Lig coşkusunu yaşatacağız" dedi.

Menemen Belediyespor pazar günü sahasında Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek.

