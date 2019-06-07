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Menemen Belediyespor Abdullah Ercan'la anlaştı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig'e tarihinde ilk kez yükseldikten sonra yönetim krizlerini aşamayan Menemen Belediyespor, teknik direktörlük için Abdullah Ercan'la anlaştı. Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 25 Mayıs'taki...

Menemen Belediyespor Abdullah Ercan'la anlaştı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig'e tarihinde ilk kez yükseldikten sonra yönetim krizlerini aşamayan Menemen Belediyespor, teknik direktörlük için Abdullah Ercan'la anlaştı.
Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 25 Mayıs'taki olağanüstü kongrede seçilen Tahir Şahin başkanlığındaki yönetimle ilgili tedbir kararı verilmesine rağmen görevini sürdüren sportif direktör Cenk Laleci, Abdullah Ercan'la söz kesti. Futbolculuk yıllarında Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da uzun yıllar oynayıp A Milli Takım'ın önemli isimleri arasında yer alan Ercan, bir dönem Gaziantepspor'u çalıştırdıktan sonra 9 yıl Futbol Federasyonu'nda görev yaptı. Abdullah Ercan, son olarak Ümit Milli Takım'ı çalıştırdı.
Menemen, 3 sezondur çalıştırdığı takımı 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon yaparak ilk kez 1'inci Lig'e taşıyan Suat Kaya'yla yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertlilerde Tahir Şahin'in yönetime atanacak kayyumun belirleyeceği yeni kongre tarihinde başkanlığa tekrar aday olması bekleniyor.

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