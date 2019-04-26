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Menemen Belediyespor 27. yılında ilki yaşayacak

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Şanlıurfaspor maçında şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Menemen Belediyespor mutlu sona ulaşırsa 27 yıllık tarihinde ilki yaşayacak. 1992 senesinde...

Menemen Belediyespor 27. yılında ilki yaşayacak

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Şanlıurfaspor maçında şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Menemen Belediyespor mutlu sona ulaşırsa 27 yıllık tarihinde ilki yaşayacak. 1992 senesinde kapanan Menemenspor'un yerine kurulan Menemen Belediyespor, 2008-2009 sezonuna kadar amatör ligde mücadele etti. Tam 17 sene sonra profesyonel liglere adım atan sarı-lacivertliler, 2013-2014'e kadar da 3. Lig'de yer aldı. Son yıllarda yükselişe geçen Menemen Belediyespor, 2013-2014'te 3. Lig 2. Grup'ta normal sezonu 5. sırada tamamlayıp Play-Off oynamaya hak kazandı. Play-Off'larda önce Tuzlaspor'u eleyen İzmir ekibi, finalde Yeni Diyarbakırspor'u yenerek 24 yıl sonra 2. Lig'e merhaba dedi. 
Son 5 sezonunun 2. Lig'de geçiren Menemen Belediyespor 2016-2017 ve 2017-2018'de şampiyonluğa çok yaklaştı. Ligin sonlarına doğru liderliği kaybeden Menemen Belediyespor, Play-Off'lardan da elenerek bir türlü amacına ulaşamadı. Bu sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla giren İzmir temsilcisi, tarihi başarıya çok yaklaştı. Bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler geri sayıma geçerken, İlçe Stadı'nda oynanacak Şanlırufaspor maçından alınacak 1 puan bile şampiyonluk için yeterli olacak. Kulüp tarihinde ilki başarmak isteyen camia istenilen sonuç alınırsa  İzmir'i ilk kez 1. Lig'de temsil edecek.

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