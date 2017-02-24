Menemen Beledilyespor'a Altınordu modeli

MENEMEN Belediyespor'da altyapı hamlesi başlatmayı hedefleyen Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Altınordu'nun yapılanmasını incelemek üzere kırmızı lacivertli kulübün Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya geldi.

Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nde Özkan'la görüşen Şahin, sahalar, özel çalışma alanları, kamp merkezi, idari bina ve salonları inceledi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun da katıldığı ziyarette Özkan'dan tüm yapılanma hakkında detaylı bilgi alan Şahin, Menemen Belediyespor'da da benzer bir modeli hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Menemen bölgesinde altyapı tesisleri için araziler bulunduğunu belirten Tahir Şahin, "Altınordu, doğru bir model. Beş yıl gibi kısa bir sürede etkileyici yatırımlar ve başarılı işlerle hak ettikleri yere ulaştılar. Menemen'de de benzer bir modeli uygulamak istiyoruz. Burada işin nasıl başlaması gerektiği ve ilerleyiş hakkında önemli bilgiler aldım" diye konuştu.

Başkan Özkan ise model olma konusunda kapılarının herkese açık olduğunu söyleyerek, "Çocuklarımızın daha fazla spor yapmasına olanak sağlayan yatırımlar yapıyoruz. Temel misyonumuz, çocuklara sporu sevdirmek" dedi.

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