Meltem Hocaoğlu Akyol: Tek hayalim olimpiyat madalyası

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota mücadelesini sürdüren İstanbul BBSK'nın başarılı karatecisi Meltem Hocaoğlu Akyol, uzun yıllardır olimpiyat madalyası hayali kurduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün (BBSK) başarılı karatecisi Meltem Hocaoğlu Akyol, TRT Spor'da katıldığı Ajans Saati programında, hedefleri ve olimpiyat hayallerine yönelik açıklamalarda bulundu. Sporu hayatın bir ön çalışması gibi gördüğünü belirten Akyol, doğru dersler çıkarıldığı zaman sporda da hayatta da başarının geleceğini söyledi. Akyol, "Spor hayatımdaki ikinciliklerden çok dersler çıkardım. İkincilik madalyalarımı da çok seviyorum. Hatalarımdan yeni şeyler öğreniyorum. Bu hatalar da benim için çok değerli" dedi.

Karatede her zaman başarıya odaklı bir takım olduklarının altını çizen Meltem Hocaoğlu Akyol, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer almanın kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade etti. Son 7 kota müsabakasına çıkacaklarını hatırlatan 27 yaşındaki sporcu, "Olimpiyat için 8 kota var. Şu anda 3-4 arkadaşımızın kotasına kesin gözüyle bakıyoruz. 4-5 arkadaşımızın da mücadelesi sürüyor. Yüksek bir katılımımız olacak. Ben şu an 5'inci sıradayım. Kalan 7 turnuvada 3'üncü olursam Tokyo'ya gideceğim" diye konuştu.

Meltem Hocaoğlu Akyol, olimpiyatlarda çok sayıda madalya kazanacaklarına inandığını kaydederek, "Her şeyin üstesinden gelebilecek güçteyiz. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazanıyoruz. Olimpiyatta da bunu başarabiliriz. Kendimi madalyanın içinde görüyorum. Sadece daha fazla odaklanmam gerekiyor. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Uzun yıllardır olimpiyat madalyası hayali kuruyorum" şeklinde konuştu.

Sporun hayatlarının odak noktasında olduğunu vurgulayan Akyol, "Maç yoğunluğundan neredeyse evlenemeyecektim" diyerek şunları söyledi:

"2020'de maç programımız çok yoğun. Her ay 1-2 turnuvaya gideceğiz. Ben az kalsın evlenemeyecektim diyebilirim. Kuzenimin düğününü kaçırdım, diğer kuzenimin doğumunu kaçırdım. Düğünümü bile maç programına göre ayarladım. Ama tüm bunlar bir hedef bir amaç için. 7 tane kota maçımız kaldı onlara gideceğiz ve bu 7 maçın sonunda olimpiyatlara gideceğiz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün kendilerine tüm imkanları sağladığını da sözlerine ekleyen Meltem Hocaoğlu Akyol, "Olimpiyatlar sporcuların gelebileceği en üst düzey nokta. Bunun için ekstra ihtiyaçlarımız oluyor. İstanbul BBSK tüm imkanları sunuyor. Ekstra ilgi gösteriliyor. Buna çok ihtiyacımız oluyor, bunlar önemli faktörler" dedi.