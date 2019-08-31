Melis Sezer, Gürcistan'da çiftler şampiyonu oldu

Milli tenisçi Melis Sezer, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Gürcistan'da düzenlenen turnuvada İsveçli partneri Jacqueline Cabaj Awad ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Gürcistan'ın başkenti Batum'da gerçekleştirilen 15 bin dolar toplam para ödülünün olduğu Batumi Ladies Açık turnuvasında 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Melis- Jacqueline ikilisi finalde Polonyalı Weronika Falkowska- Paulina Jastrzebska çiftiyle karşılaştı. Sert zeminde düzenlenen turnuvada temsilcimiz Sezer ve partneri Awad ilk sette 5-3 geriye düştükten sonra toparlanıp tie break sonucunda 7-6 kazanarak açılış setini 1-0 ile hanelerine yazdırdı. Kritik oyunda daha az hata yapan Sezer ve Awad ikilisi 1 saat 39 dakika maç sonunda 7-6, 6-3 iki set sonucunda şampiyonluğu elde etti.

Türk tenisçiler arasında en fazla çiftler şampiyonluğu bulunan 26 yaşındaki Melis Sezer bu galibiyetle çiftler kategorisinde 37'nci, toplamda ise 46'ncı şampiyonluğuna uzandı.

