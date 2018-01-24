mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile...
İBB kadrosu için 24 bin 109 işçi başvuru yaptı
İBB kadrosu için 24 bin...
Hatay ve Kilis'e roket düştü 
Hatay ve Kilis'e roket düştü 

Melikgazi Belediyespor - Seyhan Belediyespor: 1-3

İlyas KAPLAN/KAYSERİ() SALON: Atatürk HAKEMLER: Ömer Açıcı (xx), Veysel Alış(xx). MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Duran (x), Ömer Sefa (x), Erkam Yasir (x), Mustafa (xx), Mehrali (xx), Ahmet (x), Mehmet Emin (x), Davut (xx), Mahmut (x), Osman (x),...

Melikgazi Belediyespor - Seyhan Belediyespor: 1-3

İlyas KAPLAN/KAYSERİ()

SALON: Atatürk
HAKEMLER: Ömer Açıcı (xx), Veysel Alış(xx).
MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Duran (x), Ömer Sefa (x), Erkam Yasir (x), Mustafa (xx), Mehrali (xx), Ahmet (x), Mehmet Emin (x), Davut (xx), Mahmut (x), Osman (x), Mehmet (x), Hazar (x). 
SEYHAN BELEDİYESPOR: Muzaffer (xx), Berke (xx), Can (xx), Cemal (xxx), Mehmet (xx), Cemal (xx), Recai (xx), Ramiz (xxx), Selçuk Karakaş (xx), Ali Muhammed (xx), Fazlı (xx), Hasan (xxx),Selçuk Yücedağ (xx).
1’İNCİ SET: 27 – 29
2’İNCİ SET: 25 – 17
3’ÜNCÜ SET: 22 – 25
4’ÜNCÜ SET: 23 – 25

Türkiye 2’inci Erkekler Voleybol Ligi 4’üncü grupta 2’inci sırada yer alan Melikgazi Belediyespor evinde grup lideri Adana temsilcisi Seyhan Belediyespor’a 3-1'lik sonuçla mağlup oldu.
İlk sette karşılıklı sayılar nedeniyle fark açılmadı. Ev sahibi takım iki kez seti kazanma fırsatı buldu ancak, değerlendiremedi. Uzatmaya giden seti Seyhan Belediyespor iki farklı sayı ile kazandı: 27-29. 2’inci setin başından az farkla skor üstünlüğünü ele geçiren Melikgazi Belediyespor avantajı korudu. Ev sahibi takım seti 8 sayı farkla kazandı. 3’üncü sette takımlar teknik molaya kadar başa baş mücadele etti. Mola dönüşü daha az hata yapan Adana takımı seti 3 sayı farkla kazanarak setlerde durumu 1-2’ye getirdi. 4’üncü setin başlarından itibaren oyun kontrolünü elinde bulunduran Seyhan Belediye maçı 2 sayı farkla yendi: 23 – 25.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314