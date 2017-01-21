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Melikgazi Belediyespor-Palandöken Belediyespor: 0-3

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () SALON: Atatürk HAKEMLER: Mustafa Dost (xx), Alpaslan Gerçel (xx) MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Duran (x), Ömer (x), Hasan (x), Ahmet Ebiçli (x), Mustafa Aşçı (x), Erkam (x), Ahmet İğret (x), M.Emin (x), Mustafa Karahançer...

Melikgazi Belediyespor-Palandöken Belediyespor: 0-3

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Mustafa Dost (xx), Alpaslan Gerçel (xx)
MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Duran (x), Ömer (x), Hasan (x), Ahmet Ebiçli (x), Mustafa Aşçı (x), Erkam (x), Ahmet İğret (x), M.Emin (x), Mustafa Karahançer (x), Mahmut (x), Mustafa Gül (x), Osman (x), Mehmet (x), Hazar (x)
PALANDÖKEN BELEDİYESPOR: Tarık (xxx), Harun (xxx), Emin (xxx), Rodvan (xxx), Hüseyin (xxx), Senad (xxx), Sercan (xxx), Esat (xxx), Gina (xxx), Doğuhan (xxx), Abdullah (xxx)
1.SET: 12-25
2.SET: 13-25
3.SET: 10-25
TÜRKİYE Voleybol 1'inci Ligi Erkekler B Grubunda yer alan iki takımın müsabakasında Kayseri deplasmanına gelen Palandöken Belediyespor karşılaşmayı 3-0'lık  sonuçla kazandı.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakada ilk sete baskılı başlayan Erzurum takımı Palandöken Belediyespor oyun hakimiyetini hiç bırakmadı. Misafir takım ilk seti 13 sayı farkla kazandı: 12-25. Güçlü rakibi karşısında ikinci sette de varlık gösteremeyen Melikgazi Belediyespor seti 12 sayı kaybetti: 13-25. Ev sahibi takım karşısında daha baskılı oynayan Palandöken Belediyespor seti 15 sayı farkla kazandı. 10-25. Erzurum temsilcisi Palandöken Belediyespor müsabakayı set vermeden kazanarak evine 3 puanla döndü.

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