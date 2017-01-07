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Melikgazi Belediyespor - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0-3

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () SALON: Talas Spor Salonu HAKEMLER: İsmail Yıldırım (xxx), Ömer Açıcı (xxx) MELİGAZİ BELEDİYESPOR: Duran (x), Ömer (x), Hasan (xx), Hazar (x), Erkan (x), Ahmet (x), M.Emin (x), Mustafa (x), Osman (x), Mehmet (x), Utku...

Melikgazi Belediyespor - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0-3

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()
SALON: Talas Spor Salonu
HAKEMLER: İsmail Yıldırım (xxx), Ömer Açıcı (xxx)
MELİGAZİ BELEDİYESPOR: Duran (x), Ömer (x), Hasan (xx), Hazar (x), Erkan (x), Ahmet (x), M.Emin (x), Mustafa (x), Osman (x), Mehmet (x), Utku Çağlar (x)
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Eren (xxx), M.Kürşat (xxx), Oleksendr (xxx), Vayic (xxx), İsmail (xxx), Mehmet (xxx), Hasan (xxx), Sergio (xxx), Ali (xxx), Deniz (xxx), Harun (xxx)
1.SET: 18 – 25 
2.SET: 20 – 25 
3.SET: 14 – 25

TÜRKİYE 1. Erkekler Voleybol Ligi’nde Melikgazi Belediyespor kendi sahasında oynadığı müsabakada grubun güçlü takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.
İlk sete sayılar ile başlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi skor üstünlüğünü sonuna kadar elinde tuttu. Konuk takım ilk seti 7 sayı farkla kazandı: 18-25. İkinci sette daha sakin oynayan konuk takım karşısında oyuna ortak olmaya çalışan Melikgazi Belediyespor başarılı olamadı. Konuk takım ikinci seti de 5 sayı farkla kazandı: 20 – 25. Üçüncü sete seri sayılar ile başlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor ilk teknik molaya 1-8 önde girdi. Setin kalanında da rakibine karşı baskılı oynayan takım seti 11 sayı farkla, müsabakayı da 3-0 kazandı.

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