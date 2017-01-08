Melikgazi Belediyespor - Adanaspor: 82 - 66

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()



SALON: Kadir Has



HAKEMLER: Niyazi Yasin Kahraman (xx), Leyla Yücel (xx), Oğuz Biniciler (xx).



MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: M.Selman (xx), Kazım (xx) 2, Yiğit (xx) 6, M.Anıl (xxx) 9, M.Kürşat (xxx) 15, Veysel (xx) 8, Yavuz (xxx) 11, Tuncay (xx), Erdem (xx) 2, Abdulmelik (xxx) 15, A.Atilla (xxx) 14.



ADANASPOR: Biray (x) 3, Burak (xx) 10, Nejat (x), Gökhan (xxx) 24, Mehmet (xx) 12, Turgut (x) 3, Burak (x), Görkem (x) 8, Efe (x) 6.



1.PERİYOT: 14 – 19



2.PERİYOT: 31 – 40



3.PERİYOT: 54 – 52



TÜRKİYE Basketbol 2.Ligi A Grubunda yer alan Kayseri takımı Melikgazi Belediyespor evinde Adanaspor’u sen periyottaki oyunu ile mağlup etti.



İlk anları sakin geçen karşılaşmada ilk sayıyı bulan Melikgazi Belediyespor olsa da Adanaspor seri sayılar kaydederek skor üstünlüğünü ele geçirdi. Periyodun bitimine üç dakika kala 11-11’lik eşit sağlandı. Daha sonra sayılar bulan Adanaspor ilk periyodu 5 sayı farkla önde tamamladı: 14 -19. İkinci periyoda baskılı başlayan Adanaspor farkı 7 sayıya çıkarttı. Ev sahibi Melikgazi Belediyespor farkı iki sayıya kadar düşürdü. Periyodun ikinci yarısından sonra baskılı oynayan konuk takım periyodu 9 sayı farkla önde tamamladı: 31-40. Üçüncü periyodun ilk dakikalarında sayı kaydetmekte zorluk çeken Melikgazi Belediyespor daha sonra 4 sayıya kadar düşürdü. Son saniyelerde ise öne geçerek son periyoda 2 sayı önde başladı: 54-52 dördüncü periyoda sayı ile başlayan ev sahibi takım giderek farkı açtı ve müsabakayı 82-66’lık sonuçla kazandı.



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