Meksikalı boksör 36 dakikada 210 milyon TL kazanacak

İSTANBUL /

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde yapılacak WBC-WBA-IBF orta sıklet (72.5Kg) unvan birleştirme maçı iki şampiyonu karşı karşıya getirecek. Bu pazar sabahı saat 05.00'te Meksikalı Saul Canelo Alvarez (51-1-2, 35 KO) ve ABD'li Daniel Jacobs (35-2-0, 29 KO) unvan için mücadele edecek.

CANELO 210 MİLYON TL KAZANACAK

173 cm boyunda ve 28 yaşındaki Meksikalı boksör Canelo, 11 maç için toplam 365 milyon dolar anlaşma yapmış ve bu karşılaşma sözleşmenin 2. maçı olarak gerçekleşecek. Canelo ilk maçını Rocky Fielding'e karşı oynamış ve İngiliz rakibini yenerek 3. ayrı sıkletinde süper ortada şampiyon olmuştu. En fazla 36 dakika sürebilecek 12 rauntluk bu karşılaşmadan elde edeceği geliri minimum 35 milyon dolar olacak, yani yaklaşık olarak 210 Milyon TL.

182 cm boyunda ve 32 yaşındaki Amerikalı Daniel Jacobs'un ise Canelo maçından 15 Milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

1 BİLET 6 BİN DOLARDAN ALICI BULUYOR

20 bin kişilik T-Mobile Arena'da yapılacak Canelo ve Jacobs maçının biletleri resmi satış kurumlarında 105 ile 1505 dolar arasında fiyatlarla satılırken, tüm biletlerin de tükendiği bildirildi. Yasal karaborsada ise 6 bin dolar'a kadar çıkan biletler rekor aşamasına geldi.

HAKEMLER AÇIKLANDI

Canelo ve Jacobs mücadelesini yönetecek hakemler de belli oldu. Ring hakemi olarak Amerikalı Tony Weeks görev alırken, puan hakemleri olarak atanan isimler ise Dave Moretti, Glenn Feldman ve Steve Weisfeld oldu.

(FOTOĞRAFLI)