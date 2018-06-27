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Meksika - İsveç: 0-3

YEKATERİNBURG,() STAT: Ekaterinburg HAKEMLER: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti MEKSİKA: Ochoa, Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo (Dk. 65 Fabian), Guardado (Dk. 75 Corona), Herrera, Layun (Dk. 89 Perelta), Vela, Lozano, Hernandez İSVEÇ:...

Meksika - İsveç: 0-3

YEKATERİNBURG,()

STAT: Ekaterinburg
HAKEMLER: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti
MEKSİKA: Ochoa, Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo (Dk. 65 Fabian), Guardado (Dk. 75 Corona), Herrera, Layun (Dk. 89 Perelta), Vela, Lozano, Hernandez
İSVEÇ: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Claesson, Larsson (Dk. 57 Svensson), Ekdal (Dk. 80 Hiljemark), Forsberg, Toivonen, Berg (Dk. 68 Thelin)
GOLLER: Dk. 50 Berg, Dk. 62 (P) Granqvist, Dk. 74 (KK) Alvarez (İsveç)
SARI KARTLAR: Gallardo, Moreno, Layun (Meksika) - Larsson, Lustig (İsveç)

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu son hafta maçında İsveç, Meksika'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte İsveç grubu lider olarak tamamlarken, Meksika ise grubu ikinci sırada noktaladı.

50'nci dakikada Meksika ceza sahası içerisinde önüne düşen topa düzgün bir vuruş yapan Berg, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
62'nci dakikada İsveç'in kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Granqvist, topu ağlara gönderdi: 0-2.
74'üncü dakikada İsveç'in ceza sahasının içerisine doğru kullandığı taç sonrasında Alvarez'e çarpan top Meksika ağlarıyla buluştu: 0-3.
Karşılaşma, İsveç'in 3-0'lık galibiyeti ile noktalandı.

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