Flaş HaberBakan Soylu: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı
Son Dakika
Ek fotoğraflar/ Emine Erdoğan: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek hepimiz için bir zarurettir
DHA İSTANBUL- (geniş haber) ERDOĞAN: ULUSLARARASI MEDYA KURULUŞLARI KAMUOYUNU İSLAM'DAN SOĞUTMAYA ÇALIŞIYOR
(Düzelterek yeniden) Emine Erdoğan: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek hepimiz için bir zarurettir
Meksika'da futbolcular, maaşlarının ödenmemesini sahada hareketsiz kalarak protesto etti
Meksika'nın süper ligi Liga MX'te Veracruz ve Tigres arasında oynanan maçta, Veracruz futbolcuları maçın ilk dakikalarında sahada hareketsiz kalarak maaşlarının ödenmemesini protesto etti. Liga MX'te Tiburones Rojos de Veracruz ve Tigres...
SPOR 19.10.2019, 12:47
Meksika'nın süper ligi Liga MX'te Veracruz ve Tigres arasında oynanan maçta, Veracruz futbolcuları maçın ilk dakikalarında sahada hareketsiz kalarak maaşlarının ödenmemesini protesto etti.
Liga MX'te Tiburones Rojos de Veracruz ve Tigres UANL futbol takımları arasında oynanan maçta, Veracruz oyuncuları hareketsiz durarak maaşlarının ödenmemesini protesto etti. Yerel medyada yer alan habere göre, Veracruz oyuncuları sahaya çıktı ve maçın başlamasıyla hareket etmeyi reddetti. Tigres oyuncuları da ilk başta karşı takımla birlikte hareketsiz kaldı. Ancak, Tigres oyuncuları birkaç dakika süren eylemin ardından oyuna devam ederek, gol atmaya başladı. Veracruz oyuncuları buna karşı da herhangi bir tepki vermeyerek yönetimi protestoyu sürdürdü. Yaklaşık 5 dakika sonra futbol oynamaya başlayan Veracruz oyuncuları, bu kez de topla ilgilenmeyerek rakibe sürekli faul yapmaya başladı.
Karşılaşmada 2-0 öne geçen Tigres'in 3'üncü golü de atmasının artından Veracruz futbolcuları maça döndü ve normal oyunlarını oynamaya başladı.
Karşılaşmayı 3-1'lik bir skorla Tigres kazandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Veracruz oyuncularının sahada hareketsiz kalması
- Tigres'in gol atması
Liga MX'te Tiburones Rojos de Veracruz ve Tigres UANL futbol takımları arasında oynanan maçta, Veracruz oyuncuları hareketsiz durarak maaşlarının ödenmemesini protesto etti. Yerel medyada yer alan habere göre, Veracruz oyuncuları sahaya çıktı ve maçın başlamasıyla hareket etmeyi reddetti. Tigres oyuncuları da ilk başta karşı takımla birlikte hareketsiz kaldı. Ancak, Tigres oyuncuları birkaç dakika süren eylemin ardından oyuna devam ederek, gol atmaya başladı. Veracruz oyuncuları buna karşı da herhangi bir tepki vermeyerek yönetimi protestoyu sürdürdü. Yaklaşık 5 dakika sonra futbol oynamaya başlayan Veracruz oyuncuları, bu kez de topla ilgilenmeyerek rakibe sürekli faul yapmaya başladı.
Karşılaşmada 2-0 öne geçen Tigres'in 3'üncü golü de atmasının artından Veracruz futbolcuları maça döndü ve normal oyunlarını oynamaya başladı.
Karşılaşmayı 3-1'lik bir skorla Tigres kazandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Veracruz oyuncularının sahada hareketsiz kalması
- Tigres'in gol atması
21°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 19 Ekim 2019
|İmsak
|05:49
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Galatasaray
|8
|13
|3. Sivasspor
|8
|12
|4. Trabzonspor
|7
|12
|5. Konyaspor
|7
|12
|6. Fenerbahçe
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|11
|8. Antalyaspor
|7
|11
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|7
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|2. Ümraniye
|7
|14
|3. Hatayspor
|7
|14
|4. Balıkesirspor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|9
|17
|3. Barcelona
|8
|16
|4. Atletico Madrid
|8
|15
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|9
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2