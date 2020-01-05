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Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Sigortam.Net İTÜ BB: 96-73

Satılmış AKKAŞ- Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, ()-  SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 12, Davis JR 4, Erdi Gülaslan 5, James Aldrige 7, Talıb Zanna...

SPOR 05.01.2020, 22:44
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Sigortam.Net İTÜ BB: 96-73

Satılmış AKKAŞ- Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, ()- 
SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin
MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 12, Davis JR 4, Erdi Gülaslan 5, James Aldrige 7, Talıb Zanna 13, Sinan Sağlam 13, Ali Ulaş Peker, Burak Eşlik 4, Doğukan Şanlı 11, Hrovat 15, Fırat Alemdaroğlu 6, Ali Tuncer 6
SİGORTAM.NET ITÜ BB: Mobley 26, Yunus Akçay 6, Goodwin 21, Coleby 9, Campbell 2, Burak Selen, Semih Say, Mehmet Yağmur 2, Oğulcan Baykan, Huff 2, Ramazan Tekin 5, Berk Özkan
1'İNCİ PERİYOT: 26-21
İLK YARI: 46-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-52
ING Basketbol Süper Ligi 15'inci haftasında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor sahasında ağırladığı Sigortam.Net İTÜ BB'yi 96-73 mağlup etti.
Ev sahibi Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Zanna ve Crawford ile üst üste bulduğu basketlerle maça iyi başlayan takım oldu. Rakip takım Goodwin ve Mobley'in üçlükleriyle durumu eşitlese de ev sahibi ekibin Davis JR ve Erdi Gülaslan ile bulduğu sayılara engel olamadı. İlk molaya Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 12-11 önde girdi. Molanın ardından her iki takım da pota altında etkili olmaya çalıştı. Ev sahibi ilk periyodun son saniyesinde Hrovat ve Sinan Sağlam’ın basketleriyle 26-21 öne geçti ve ilk periyot ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci periyodun hemen başında rakip Huff'un hatasını affetmeyen Sinan Sağlam kaptığı topu baskete çevirerek takımını 28-21 öne geçirdi. İkinci periyodun ilk molasına ev sahibi takım Hrovat'ın attığı üçlüğün ardından 31-21 skorla önde girdi. Goodwin ile etkili olmaya çalışan Sigortam.Net, rakip pota altında yakaladığı basketleri sayıya dönüştürerek farkı 5 sayıya kadar indirdi. Hrovat ve Carwford'ın basketleriyle ev sahibi ekip 35-25 öne geçerek farkı 9 sayıya çıkardı. Rakip takım Goodwih ve Mobley'in basketleriyle aradaki farkı indirmeye çalışsa da rakibinin sayı üretmesine de engel olamadı. İkinci periyodun son 2 dakikalık bölümünü ev sahibi ekip 37-29 önde tamamladı. Doğukan Şanlı, Hrovat ve Carword'un basketleriyle ikinci periyodu ev sahibi ekip 46-33 önde tamamladı.
Üçüncü periyoda etkili başlamak isteyen Sigortam.Net pota altında Campell ve Coleby ile yakaladığı basketleri sayıya dönüştüremedi. Aldrige, Erdi Gülaslan ve Hrovat'ın basketleriyle ev sahibi takım, rakibi karşısında 15 sayı fark yakalayarak, skoru 50-35 yaptı. Mobley ile 2 serbest atıştan faydalanamayan Sigortam.Net İTÜ BB, Coleby'in pota altında kazandığı topu sayıya dönüştürdü. Zanna'nın 2 sayılık Hrovat'ın 3 sayılık atışına engel olmayan Sigortam.Net üçüncü periyodun son 5 dakikasında rakibi karşısında 59-38 geriye düştü. Aradaki farkı azaltmaya çalışan rakip takım ise periyodun son dakikalarında Afyon Belediyespor basketlerine engel olamadı. Üçüncü periyodu ev sahibi ekip 73-52 önde bitirdi.
Son periyoda rakibi karşısında 21 sayılık farkla giren Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, pota altında Sinan Sağlam, Burak Eşlik, Fırat Alemdaroğlu'nun basketleriyle farkı korurken, Sigortam.Net İTÜ BB ise yakaladığı basketleri sayıya dönüştüremedi. Son periyodun son 5 dakikalık bölümüne ev sahibi ekip 83-58 önde girdi. Son dakikalarda etkisini sürdüren Meksa Yatırım Afyon Belediyespor sahadan 96-73 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi Sigortam.Net İTÜ BB'den 26 sayı ile Mobley olurken, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'da ise en çok sayıyı üreten isim 15 sayıyla Hrovat oldu.

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