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Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Gaziantep Basketbol: 92-95

SPOR 12.01.2020, 23:36
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Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Gaziantep Basketbol: 92-95

Mustafa KILINÇ / AFYONKARAHİSAR ()

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
HAKEMLER: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhun
MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 26, Erdi Gülaslan 9, Hrovat 20, Aldrige 9, Zanna 16, Davis 9, Sinan Sağlam, Burak Eşlik 3, Doğukan Şanlı, Fırat Alemdaroğlu
GAZİANTEP BASKETBOL: İsmail Cem Ulusoy 6, Orhan Haciyeva 2, Crawford 5, Rich 9, Buva 23, Vasiliauskas 14, Jelovac 25, Metehan Akyel 1, Can Uğur Öğüt 10
1'İNCİ PERİYOT: 27-25
İLK YARI: 47-53
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-76

ING Basketbol Süper Ligi’nin 16'ncı hafta maçında Gaziantep Basketbol’u konuk eden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, rakibine 95-92 yenilerek 10’uncu mağlubiyetini aldı.
Maça her iki takım da top kayıpları ile başladı. İki takım ilk iki dakikalık sürede sayı bulmayı başaramadı. Maçın ilk beş dakikası 11-11 eşitlikle geçildi. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'da Erdi Gülaslan, Talip Zanna, konuk Gaziantep Basketbol'da ise Ivan Buva, Jelovac takımlarının sayı yükünü ilk periyotta çeken isimler oldu. İlk çeyrek, doğru pasları bularak üst üste sayılarla Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’un 27-25 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci periyotta ise üstün olan taraf konuk ekip Gaziantep Basketbol oldu. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Gaziantep Basketbol, ikinci çeyreğin ortalarında 38-38 eşitliği sağladı. Devreyi de Gaziantep Basketbol 53-47 önde geçti. Ev sahibi takımda Hrovat, Talib Zanna, Aldridge, Gaziantep Basketbol'da ise Jelovac, Ivan Buva, Vasiliauskas sayı üreten isimler oldu.
Maçın üçüncü periyoduna hızlı başlayan Gaziantep Basketbol takımı, rakibini iyi savunma yaparak top kaybına itti. Ivan Buva ve Jelovac ile bulduğu sayılarla farkı açan Gaziantep Basketbol farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Crawford ile maça tutunmaya çalışan ev sahibi ise top kayıpları ile istediği oyun ritmini bir türlü bulamadı ve konuk ekip üçüncü çeyreği 76-63’lük skorla geçti.
Maçın final periyodunda ise ev sahibi takım sert savunma ve taraftarının desteğini de arkasına alarak hücumlardan bulduğu sayılarla farkı eritmeye başladı. Crawford'un üçlükleriyle farkı kapatan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, farkı 7'ye kadar indirdi. Maçın son dakikaları büyük bir mücadeleye sahne olurken, son 18 saniye kala fark 3 sayıya kadar indi. Maçı Gaziantep Basketbol takımı 95-92 kazandı.
Maçın en çok sayı üreten ismi ise 25 sayıyla Gaziantep Basketbol takımından Jelovac olurken, Ivan Buva 23 sayı ile takımına katkı sağladı. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’da ise Zanna 16, Crawford 26, Hrovat 20 sayıyla oynadı.

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