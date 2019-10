Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Beşiktaş Sompo Sigorta: 73-68

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () -

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ozan Çakar, Can Mavisu

MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 28, Davis JR 10, Hrovat 8, James Aldrıdge 8, Talib Zanna 7, Sinan Sağlam, Erdi Gülaslan 6, Ulaş Peker, Burak Eşlik 6, Doğukan Şanlı, Fırat Alemdaroğlu, Ali Tuncer

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Gotcher 2, Utku Al, Birkan Batuk 6, Mcadoo 2, Burak Can Yıldız 7, Can Gündür, İsmet Akpınar, Mckıssıc 14, Kaan Turgut, Oğuz Savaş 5, Theodore 21, Durisic 11

1'İNCİ PERİYOT: 18-12

DEVRE: 39-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-50

ING Bank Basketbol Süper Ligi 5'inci haftasında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor evinde konuk ettiği Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 73-68 mağlup etti.

İlk periyoda hücum organizasyonlarıyla etkili başlayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, karşılaşmanın 3'üncü dakikasını 7-2 önde geçti. Kalan bölümde ev sahibi ekip, Crawford, Zanna, Aldridge ve Hrovat ile pota altında sayı üretirken Beşiktaş Sompo Sigorta ise Oğuz Savaş, Burak Can Yıldızlı ile Mckıssıc ile karşılık verdi. İlk çeyrek, Afyon temsilcisinin üstünlüğüyle 18-12 tamamlandı.

İkinci periyota iyi başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta 14'üncü dakikada eşitliği yakaladı: 23-23. Kısa sürede kalan bölümde toparlanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, siyah beyazlı takım karşısında Crawford, Dawis JR, Zanna ve Aldrigge ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 39-36 önde gitti.

3'üncü periyotta sert savunma yapan Afyon ekibi, Hrovat ve Davis JR ile bulduğu sayılarla 23'üncü dakikayı 44-38 önde geçti. 25'inci dakikada hücumda etkisini artıran Beşiktaş Sompo Sigorta, dış atışlardan bulduğu basketlerle skoru tekrar eşitledi: 44-44. Aynı dakika içerisinde Theodore'nin pota altında bulduğu 2 sayı ile konuk takım öne geçti: 44-46. Son dakikaya kadar kıyasıya çekişmenin yaşandığı bölümde, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Crawford ile son saniyelerde bulduğu 3 sayılık atışlarla skorda 53-50 tekrar öne geçti.

Son periyotta savunmada iyi başlayan ev sahibi takım, Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında 33'üncü dakikayı 58-52 önde geçti. Siyah beyazlı takım Durisic, Birkan Batuk, Burak Can Yıldızlı ile pota altında bulduğu sayılarla skoru bitime son 2 dakika kala tekrar eşitledi: 64-64. Kıyasıya çekişmenin yaşandığı son saniyelerde ev sahibi ekipte yıldızlaşan Crawford ile Dawis JR ürettiği sayılarla Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında maçtan 73-68 galip ayrıldı.

Müsabakanın en skorer ismi 28 sayıyla Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'dan oldu. Beşiktaş Sompo Sigorta da ise Theodore'un 21 sayısı galbiyete yetmedi.