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Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Bahçeşehir Koleji: 95-91

SPOR 02.02.2020, 16:30
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Bahçeşehir Koleji: 95-91

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR ()

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Musa Kazım Çetin
MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 17, Davis Jr. 7, Hrovat 20, Aldridge 15, Zanna 16, Sinan Sağlam 6, Erdi Gülaslan 8, Ali Ulaş Peker 2, Burak Eşlik , Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 24, Jones 6, Mangok 17, Hadi Özdemir, Hardy 24, Alper Özcan, Thomas Akyazılı 5, Clark 15, Doğan Şenli
1'İNCİ PERİYOT: 14-22
İLK YARI: 31-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-57
NORMAL SÜRE: 75-75
1'İNCİ UZATMA: 81-81
5 FAUL: Jones, Thomas Akyazılı (Bahçeşehir Koleji)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 95-91 mağlup etti. Normal süresi 75-75 tamamlanan maç, ilk uzatmada da 81-81 eşitlikle tamamlandı. Maçın sonucu ikinci uzatma bölümünde belirlendi.

Maçın ilk beş dakikası 10-7 Bahçeşehir Koleji lehine geçildi. İlk çeyreği de konuk ekip; Hardy, Clark ve Jones'un bulduğu sayılarla 22-14 öne geçti.
Maçın ikinci çeyreğinde de konuk ekibin üstünlüğü vardı. Mangok, Golden ve Hardy ile sayı bulan Bahçeşehir Koleji, farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Ev sahibi takımda ise Hrovat, Zanna ve Fırat Alemdaroğlu ile maça tutunmaya çalıştı. Maçın ilk yarısı, 37-31'lik skorla Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle geçildi.
Üçüncü periyotta rakibinin hatalarını iyi değerlendiren İstanbul ekibi farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Toparlanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ardı ardına hızlı hücumdan sayılar buldu. Talib Zanna, Hrovat ile sayı üreten mor beyazlılar farkı 7 sayıya indirdi: 44-51. Periyot ise 57-48 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın 4'üncü çeyreğinde ise Afyon ekibi iyi bir geri dönüş yaptı. İyi savunma yapan ev sahibi takım Hrovat, Aldridge ve Sinan Sağlam ile hızlı sayılar buldu. Bahçeşehir Koleji'nde ise Golden, Mangok sayı üreten isimler oldu. Maçta iyi savunma yapan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, bulduğu sayılarla ilk kez maçta öne geçti: 72-71. Maçın normal süresinin bitmesine 17 saniye kala skor 75-75 iken son hücumu kullanan ev sahibi takım sayı bulamayınca maçın normal süresi de 75-75 sona erdi.
Maçın uzatma dakikalarında iki takım da iyi savunma yaptı. Maçın birinci uzatma süresinde son saniyede Crawford ile 2 sayı bulan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, maçı 81-81'lik skorla beraberliğe taşıdı. İlk uzatma süresi 81-81 bitince, ikinci uzatmaya gidildi.
Maçın ikinci uzatması Crawford'un üçlüğüyle başladı. Her iki takım da top kayıpları yaptığı uzatma dakikalarında sayı üretmekte zorlandı. Afyon ekibinde Crawford, Bançeşehir'de ise Hardy takımlarına sayı kazandırdı. İkinci uzatma sonunda maçı Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 95-91 kazandı.
Maçın en çok sayı üreten isimleri Bahçeşehir Koleji'nden 24 sayıyla Hardy ve Golden olurken, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'da ise Zanna 16, Hrovat 20, Crawford ise 17 sayıyla oynadı.

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