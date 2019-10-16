Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Mehmetçik'ten milli sporculara komando selamı
Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik, kendilerine "asker selamı" ile desteklerini ileten milli sporculara ve A Milli Futbol Takımı'na, Suriye'nin Tel Abyad kentinden gönderdikleri video ile teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığı,...
SPOR 16.10.2019, 10:10
Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik, kendilerine "asker selamı" ile desteklerini ileten milli sporculara ve A Milli Futbol Takımı'na, Suriye'nin Tel Abyad kentinden gönderdikleri video ile teşekkür etti.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla Mehmetçik'e destek olanlara selamlarını iletti. "Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var" notuyla yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Tel Abyad'da çekilen görüntülerine yer verildi. Videoda komandoların, "Şampiyon olan milli sporcularımızın ve Milli Takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun. Komando" şeklindeki sözleri yer aldı.
"MehmetçiğeSelamGönder" etiketiyle Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik'e yönelik sosyal medyada destek kampanyası başlatıldığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı video
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla Mehmetçik'e destek olanlara selamlarını iletti. "Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var" notuyla yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Tel Abyad'da çekilen görüntülerine yer verildi. Videoda komandoların, "Şampiyon olan milli sporcularımızın ve Milli Takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun. Komando" şeklindeki sözleri yer aldı.
"MehmetçiğeSelamGönder" etiketiyle Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik'e yönelik sosyal medyada destek kampanyası başlatıldığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı video
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:48
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2