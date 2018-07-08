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Mehmet Zeki Çelik, Lille'e transfer oldu

Yeşil beyazlı kulüp, sözleşme gereği bonservis bedelinin yarısını alacak Gürkan DURAL/BURSA,() BURSASPOR'UN altyapısından yetişen Mehmet Zeki Çelik, Fransa'nın Lille Kulübü'ne transfer oldu. Yeşil beyazlı kulüp, sözleşme gereği...

Mehmet Zeki Çelik, Lille'e transfer oldu

Yeşil beyazlı kulüp, sözleşme gereği bonservis bedelinin yarısını alacak

Gürkan DURAL/BURSA,()

BURSASPOR'UN altyapısından yetişen Mehmet Zeki Çelik, Fransa'nın Lille Kulübü'ne transfer oldu. Yeşil beyazlı kulüp, sözleşme gereği bonservis bedelinin yarısını alacak.
Bursaspor'un altyapısında yetiştikten sonra bütün yaş gruplarında yeşil beyazlı formayı terleten ve akabinde ise İstanbulspor'a bedelsiz olarak verilen genç oyuncu Mehmet Zeki Çelik, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille Kulübü'ne transfer oldu. Fransız ekibi transferi resmi internet sitesinden duyururken, 21 yaşındaki oyuncu ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Lille Kulübü oyuncunun tanıtımında, "Genç olmasına rağmen uluslararası tecrübeye sahip Zeki Çelik, zekası ve hırsı ile Lille kariyerinde umut verici bir aşamaya geldi. Hoşgeldin Zeki Çelik" ifadelerine yer verdi.
"ÇOK MUTLUYUM"
Lille OSC Genel Menajeri Marc Ingla, Zeki Çelik'i bir süredir gözlemlediklerini söyleyerek, "Oyunun sağ yönünde yüksek bir potansiyeli var. Sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz" dedi.
Ingla ayrıca genç oyuncunun takıma adaptasyonu için zamana ihtiyaç duyacağına da işaret etti. Mehmet Zeki Çelik ise, "Lille ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutluyum" ifadesini kullanırken, Lille'in büyük bir tesise sahip olduğunu ve özellikle genç oyunculara önem verdiğini de vurguladı.
BONSERVİSİN YARISI BURSASPOR'A
Öte yandan Mehmet Zeki Çelik'in Lille Kulübü'ne transferi sonrasında Bursaspor da transferden pay alacak. Transferin ne kadara mal olduğu henüz açıklanmazken, İstanbulspor'a ödenecek olan bonservisin yarısı sözleşme gereğince Bursaspor'un kasasına girecek.

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