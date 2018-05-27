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Mehmet Topal: "Milli takım olunca gerisi teferruat oluyor"

"Bu Dünya Kupası'nı unutup önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmanın temellerini atıyoruz" Ali DANAŞ - İSTANBUL / A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlarından Mehmet Topal, yarın İran ile oynanacak özel maç öncesi düzenlenen...

Mehmet Topal: "Milli takım olunca gerisi teferruat oluyor"

"Bu Dünya Kupası'nı unutup önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmanın temellerini atıyoruz"

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlarından Mehmet Topal, yarın İran ile oynanacak özel maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Topal, "Sezon sonu dolayısıyla bu tür kamplar zor görülebilir ama iş milli takım olunca gerisi teferruat oluyor. Genç ve deneyimli arkadaşlarımızla çok iyi bir ortam oluşturduk. İyi antrenman ve analizler yapıyoruz. İnşallah bu güzel ortamı oynayacağımız 3 maça yansıtırız. Futbolumuzu geliştirip kampı tamamlamak istiyoruz" dedi.
"Dünya Kupası'nda olamamak sizi nasıl etkiliyor?" şeklindeki soruya da yanıt veren tecrübeli oyuncu, "Bunu zaman zaman sohbetlerimizde dile getiriyoruz. Nasıl böyle bir turnuvada olamayız diye. Takım ve ülke olarak içimizde burukluk var. Çok gitmek
istiyorduk ama olmadı. Maalesef futbolun içinde olan şeyler. Bu Dünya Kupası'nı unutup önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmanın temellerini atıyoruz. Herkesin çok büyük fedakarlıklar yaparak maçlarda oynamak istemesi, iyi bir takım olmanın göstergesi" ifadelerini kullandı.
Mehmet Topal son olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin de güzel bir maça sahne olduğunu ve hak edenin kazandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mehmet Topal'ın açıklamaları

27.05.2018 - Haber Kodu : 18052715

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