Mehmet Topal'dan kanser hastası çocuklara destek

İSTANBUL, () - Kansersiz Yaşam Derneği, "Onların Gözünden Türkiye’ye İlham Verenler" adlı projede Türkiye'nin önde gelen iş insanları, sanat ve spor dünyasından önemli kişileri kanser hastası çocuklarla bir araya getirdi.

Projede çocuklar ve gençler; iş, spor, sanat, ve moda dünyasının önde gelen isimlerinin fotoğraflarını çekti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da katkıda bulunduğu projede çocuklar için poz veren isimler renkli karelere imza attı. Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal da kanser hastası çocuklar için desteğini esirgemedi.

Çekilen fotoğrafların 30 Nisan’da Deniz Müzesi'nde sergileneceği geceye ünlüler de katılım gösterecek.

(FOTOĞRAFLI)