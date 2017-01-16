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Mehmet Topal 4 maç yok !..

Mehmet Topal 4 maç yok !.. Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul- Fenerbahçe'nin ön liberodaki etkili ismi Mehmet Topal sahalardan yaklaşık 2 hafta uzak kalacak. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 4 maç kaçıracak. Adanaspor maçında ilk yarının son anlarında...

Mehmet Topal 4 maç yok !..

Mehmet Topal 4 maç yok !..

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul-

Fenerbahçe'nin ön liberodaki etkili ismi Mehmet Topal sahalardan yaklaşık 2 hafta uzak kalacak.

Tecrübeli oyuncu bu süreçte 4 maç kaçıracak.

Adanaspor maçında ilk yarının son anlarında sakatlanan Mehmet Topal'ın arka adalesinde sorun yaşadığı ve çekilecek MR'ından sonra durumunun daha da netleşeceği belirtilirken, Topal; M.Başakşehir ile oynanacak kritik maçta takımdaki yerini alamayacak. 22 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek olan Mehmet Topal, bu hafta ve önümüzdeki hafta Türkiye Kupası maçlarını da kaçıracak.

18 Ocak'ta Gençlerbirliği ile deplasmanda yapılacak Türkiye Kupası grup 5. maçı ile 25 Ocak'ta Amed Sportif ile oynanacak gruptaki 6. maçta da takımını yalnız bırakacak olan Mehmet Topal'ın 29 Ocak'ta Kayserispor deplasmanında da yer alması riskli görünüyor.

Mehmet Topal'ın sağ arka adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği maçlar şöyle:

18 Ocak Gençlerbirliği-Fenerbahçe (KUPA)

22 Ocak Fenerbahçe-M.Başakşehir (LİG)

25 Ocak Fenerbahçe-Amed Sportif (KUPA)

29 Ocak Kayserispor-Fenerbahçe (LİG) (şüpheli)

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