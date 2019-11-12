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Mehmet Tahmazoğlu Üçüncü kez Türkiye Kupası Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize geldi
Gaziantep,() - Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kazandığı Türkiye Kupası'nı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na getirerek armağan etti. Final müsabakasında Ortotek Gaziler'i 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine...
SPOR 12.11.2019, 22:15
Gaziantep,() -
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kazandığı Türkiye Kupası'nı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na getirerek armağan etti.
Final müsabakasında Ortotek Gaziler'i 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Şahinbey Belediyesi üçüncü kez bu mutlu sona ulaştı.
Aldıkları başarıdan dolayı futbolcuları tek tek tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ampute Futbol Takımımızın yönetim kurulunu, teknik heyetini ve oyuncuları alınan başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Üçüncü kez Türkiye Kupası Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize gelmiş oldu. 2016-2017, 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarının Türkiye Kupaları kulübümüzün müzesinde. Takımımız bizleri gururlandırdı dedi.
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