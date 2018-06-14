SPOR Mehmet Sepil: "Yeni stat Göztepe'nin miladı olacak"

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, kulübün kuruluş yıl dönümü olan 14 Haziran'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine inşa edilen yeni statta toplantı yapan Sepil, "14 Haziran bizim bayramımız. İki bayramı bir arada yaşıyoruz. Sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye sevgi ışığını yakacağız. Bütün İzmir'i yakacağız" diye konuştu.

"DAHA BAŞARILI BİR GÖZTEPE BU STATTA OLACAK"

Yeni stadın hizmete girmesiyle Göztepe'nin milat yaşayacağını ifade eden Mehmet Sepil, "Allah'a yalvarıyorduk, stadımız, kendi evimiz yoktu. Artık stadımız hazır. Önümüzdeki sene bu statta oynayacağız. Bize çok yardımcı olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) başkanına, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Konak Belediyesine ve hayalimizi anlattığımızda "Bu stat çok güzel olacak" diyen sayın başbakanımız Binali Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz. Geçen sezonu başarılı tamamladık. Ancak çok daha başarılı bir Göztepe bu statta olacak" dedi.

"TARAFTAR MEYDANI HALİNE GELECEK"

Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak stadın Türkiye'nin en güzel şehir içi stadı olacağının altını çizen Mehmet Sepil, "Türkiye'de bazı şeyler yavaş ilerlerken, bizim stadımız canavar gibi ilerliyor. Burası 24 saat yaşayan bir yer olacak. Taraftar meydanı haline gelecek. Kulübümüze çok ciddi katkıları olacak. Futbol kulüplerinin ekonomisi ortada. Ben her zaman kendi ayakları üzerinde duran bir Göztepe istiyorum. Kulübümüzü daha da yukarıları taşıyacak Torbalı Altyapı Tesislerimiz de geliyor. Kendi oyuncularını yetiştiren bir Göztepe oluşturacağız" diye konuştu.

"ARTIK OLGUNLAŞMIŞ HAMLELER YAPMAYA BAŞLADIK"

Yeni sezon çalışmaları hakkında da bilgi veren başkan Sepil, "Artık olgunlaşmış hamleler yapmaya başladık. Çok yakında transferler çoğalacak. Ama biz 4 ya da 5 nokta takviye yapacağız. Takıma katkı sağlayacak isimler alacağız. Herkes inansın, biz doğru yoldayız" ifadelerini kullandı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mehmet Sepil'in açıklamaları

- Yeni stat inşaatından detay görüntüler

Onur ATIŞ -KAMERA: Mücahit Bektaş / İZMİR, ()